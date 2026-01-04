Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Καρδίτσα

O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Κυριακή (4/1, 16:00) στο Telekom Center Athens την Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας ξένων από τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν υπολογίζει και στον Ντίνο Μήτογλου, καθώς υπέστη θλάση στην προπόνηση του Σαββάτου (3/1).

Έτσι η εξάδα ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Τούρκος προπονητής αποτελείται από τους: Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσέβεν και Ρισόν Χολμς.