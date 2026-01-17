GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, στην Καρδίτσα παίζει η ΑΕΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ο πρωτοπόρος κι αήττητος, Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την ψυχολογία στα... ύψη ύστερα από την άνετη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι (104-66), θα «κυνηγήσει» τη νίκη, προκειμένου να διευρύνει το απόλυτο του, κάνοντας το «14 στα 14» στην GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στο... μυαλό τους και τα δύο «κολλητά» παιχνίδια που ακολουθούν Euroleague, την Τρίτη (20/1) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και την Πέμπτη (22/1) με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» της Καρδίτσας, κόντρα στην τοπική ομάδα, με στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει στην τρίτη θέση. Οι ομάδες θα αναμετρηθούν και την ερχόμενη Τετάρτη (21/01) στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστική στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League, όπου βρίσκονται στον ίδιο όμιλο.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (17/01) περιλαμβάνει και το Προμηθέας – Πανιώνιος.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (17/01) στην GBL

16:00 Προμηθέας – Πανιώνιος ERTSPORTS 1 16:00 Ολυμπιακός – Μαρούσι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18:15 Καρδίτσα – ΑΕΚ ERTSPORTS 4

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 13-0 (1267-1017) Παναθηναϊκός 12-1 (1202-995) ΑΕΚ 9-4 (1083-1024) ΠΑΟΚ 9-3 (1017-976) Άρης 6-7 (1060-1055) Ηρακλής 6-7 (1049-1048) Προμηθέας Π. 6-7 (1099-1119) Μύκονος 6-7 (1014-1073) Περιστέρι 5-8 (997-1069) Καρδίτσα 4-9 (1046-1134) Κολοσσός Ρ. 3-10 (991-1076) Μαρούσι 3-10 (1126-1195) Πανιώνιος 2-11 (1001-1171)

Για μια θέση στο Final-8 του Κυπέλλου Άρης και Περιστέρι

Άρης και Περιστέρι κοντράρονται για ένα εισιτήριο στο Final-8 στο Κύπελλο Ελλάδας. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στα Play-In σε νοκ άουτ ματς, όπου ο νικητής θα πέρει την πρόκριση για την τελική φάση. Το Άρης – Περιστέρι θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 3.

