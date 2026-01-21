Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

Η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Κολομβιανού.

Ο Ανγκόλα ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Liga Endesa με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, μετρώντας 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 15 αγώνες.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παρτίζαν, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα, Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Euroleague ως παίκτης της γαλλικής ομάδας.

