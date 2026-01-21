Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!
Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε στην περιφέρειά της με την απόκτηση του Μπράιαν Ανγκόλα (31 ετών, 1,98 μ.), ο οποίος τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Κολομβιανού.
Ο Ανγκόλα ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Liga Endesa με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, μετρώντας 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 15 αγώνες.
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παρτίζαν, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα, Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Euroleague ως παίκτης της γαλλικής ομάδας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»
19:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Έχουμε την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε»
19:33 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος για την δολοφονία του κοινοτάρχη
11:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ