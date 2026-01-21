Basketball Champions League: «Εμφύλιος» ΑΕΚ με Καρδίτσα στην «Sunel Arena» - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ και η Καρδίτσα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στον 10ο όμιλο της φάσης των «16» του Basketball Champions League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη «Sunel Arena», σε έναν καθαρά ελληνικό «εμφύλιο» με έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

ΑΕΚ - Καρδίτσα
"Μάχη" στα Άνω Λιόσια για Ένωση και Θεσσαλούς
Η «Ένωση» εξασφάλισε απ’ ευθείας την παρουσία της στους «16», χωρίς να χρειαστεί τη διαδικασία των play-in, καθώς στην πρώτη φάση της διοργάνωσης πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της με απολογισμό πέντε νίκες σε έξι αγώνες. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα συνεχίζει να γράφει ιστορία στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή, ξεπερνώντας και το εμπόδιο των play-in, όπου απέκλεισε τη Σουμπότιτσα με 2-0 νίκες (89-82 εκτός έδρας και 84-75 εντός), έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση με ρεκόρ 2-4.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης και σταθερότητας, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστική συνέπεια. Είναι χαρακτηριστικό πως προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, με τις τρεις από αυτές να σημειώνονται μακριά από το Κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Αντίθετα, το σύνολο της Καρδίτσας μετρά δύο νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια του, αμφότερες απέναντι στη Σουμπότιτσα. Το περασμένο Σάββατο, μάλιστα, γνώρισε την ήττα 79-71 από τη σημερινή της αντίπαλο στο «Γ. Μπουρούσης», σε ένα παιχνίδι που λειτούργησε ως… πρόγευση των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που ακολουθούν. Υπενθυμίζεται πως και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ είχε επιβληθεί της Καρδίτσας, αυτή τη φορά εντός έδρας, 77-62, ενώ στα εννέα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια η «Ένωση» μετρά επτά νίκες.

Στα αγωνιστικά νέα, στην ΑΕΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς το απουσιολόγιο αρχίζει να μειώνεται αισθητά. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους οι Τζέιμς Νάναλι και Κισόν Φιζέλ, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στο ροτέισον, ενώ οι Δημήτρης Κατσίβελης και Δημήτρης Φλιώνης έχουν αυξημένες πιθανότητες συμμετοχής, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της «Ένωσης». Από την πλευρά της Καρδίτσας, δεν προκύπτουν αγωνιστικά προβλήματα.

Το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα της «Sunel Arena» έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) στις 19:00 και τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 4.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ομίλου:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

  • Τόφας-Άλμπα Βερολίνου 90-94

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

  • 19:00 ΑΕΚ-Καρδίτσα (Cosmote Sport 4)

