NBA: Ανατροπή με Ντόντσιτς οι Λέικερς - Υπέταξαν τους «Βασιλιάδες» οι Χιτ - Τα αποτελέσματα

Με τον Λούκα Ντόντσιτς απόλυτο πρωταγωνιστή οι Λος Άντζελες Λέικερς γύρισαν από το -16 και λύγισαν τους αποδεκατισμένους Νάγκετς 115-107, σε μία ακόμη επεισοδιακή μονομαχία που εμπλουτίζει τη σύγχρονη κόντρα των δύο ομάδων στο ΝΒΑ.

Newsbomb

Λούκα Ντόντσιτς
Ο Σλοβένος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λέικερς
AP Photo/Jack Dempsey
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ υπέγραψε τη νίκη με μία εμφάνιση για… σεμινάριο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας τριπλ-νταμπλ που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των «λιμνάνθρωπων». Στο πλευρό του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 19 πόντους, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, ενώ οι Λέικερς αναγκάστηκαν να αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον Ντιάντρε Έιτον, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτι.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, και κυρίως εκείνη του Νίκολα Γιόκιτς, που παραμένει εκτός για 12ο συνεχόμενο αγώνα λόγω υπερέκτασης στο γόνατο, οι Νάγκετς μπήκαν αποφασισμένοι και έφτασαν να προηγηθούν ακόμη και με 16 πόντους. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν καταιγιστικός στο πρώτο μέρος, όπου πέτυχε τους 26 από τους συνολικά 28 πόντους του, ωστόσο μετά την ανάπαυλα περιορίστηκε αισθητά. Άαρον Γκόρντον και Πέιτον Γουάτσον σημείωσαν από 18 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανακόψουν την αντεπίθεση των Λέικερς στο καθοριστικό τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Την ίδια ώρα, στο Σακραμέντο, οι Μαϊάμι Χιτ επιβεβαίωσαν τη σπουδαία επιθετική τους βραδιά, επικρατώντας με 130-117 των Κινγκς. Με αιχμή του δόρατος τον Μπαμ Αντεμπάγιο, που τελείωσε το ματς με 25 πόντους, και τον Νόρμαν Πάουελ να προσθέτει 22, το Μαϊάμι έφτασε σε μία άνετη εκτός έδρας νίκη.

Οι Χιτ «έχτισαν» το προβάδισμά τους από το πρώτο ημίχρονο, όταν ξέσπασαν με 45 πόντους στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια στο +13. Η εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια (21/42 τρίποντα) αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Άντριου Γουίγκινς να συνεισφέρει 19 πόντους και τον Πέλε Λάρσον να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ασίστ.

Για το Σακραμέντο, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ξεχώρισε με 23 πόντους, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ακολούθησε με 22, ωστόσο οι Κινγκς δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Χιτ και γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σίξερς-Σανς 110-116


Μπουλς-Κλίπερς 138-110


Ρόκετς-Σπερς 111-106


Τζαζ-Τίμπεργουλβς 127-122


Νάγκετς-Λέικερς 107-115


Ουόριορς-Ράπτορς 127-145


Κινγκς-Χιτ 117-130

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: «Εμφύλιος» ΑΕΚ με Καρδίτσα στην «Sunel Arena» - Η ώρα και το κανάλι

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Πόσες χρειαζόμαστε την ημέρα - Τα οφέλη για την υγεία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη εάν προσπαθήσει να με δολοφονήσει»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός Ισπανία: Σερβιτόρος του τρένου είχε αλλάξει βάρδια και επέζησε της τραγωδίας του 2013 - Αγνοείται μετά το πρόσφατο δυστύχημα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά τα Τέμπη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων λόγω χιονόπτωσης

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής έβρισε αστυνομικούς που του έκοψαν πρόστιμο - Γκάζωσε για να ξεφύγει

09:17ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ανατροπή με Ντόντσιτς οι Λέικερς - Υπέταξαν τους «Βασιλιάδες» οι Χιτ - Τα αποτελέσματα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά - «Έχει φτάσει τα 40 εκατοστά»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Καλεί τους πολίτες της Αθήνας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω κακοκαιρίας

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

09:06LIFESTYLE

Η Ριάνα αψήφησε το κρύο και εντυπωσίασε με την tiger print γούνα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κοντέινερ αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους στην Πάτρα

08:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φτερά πρόκρισης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Nέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δύο 24ωρα μετά την Ανδαλουσία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

08:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Νταβός σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Αύριο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνισε στη Θεσσαλονίκη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Χορτιάτης - Βίντεο

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο - Πού ισχύει απαγορευτικό απόπλου

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόρειο Σέλας στο Αιγαίο: Φωτεινές αποχρώσεις στον ουρανό της Σάμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Nέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δύο 24ωρα μετά την Ανδαλουσία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνισε στη Θεσσαλονίκη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Χορτιάτης - Βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ