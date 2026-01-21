Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: «Οι φίλοι της ομάδας ξέρουν!» | Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκός - Μπασκόνια:

«Σε όλο το ματς παίξαμε με σωστή νοοτροπία αμυντικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τέλειοι. Προστατέψαμε το ζωγραφιστό, παίξαμε καλά σε 1v2 και 2v2. Επιθετικά μοιράσαμε την μπάλα, ελέγξαμε τον αγώνα, παίξαμε έξυπνα, δεν κάναμε πολλά λάθη. Με τους Σλούκα και Τολιόπουλο οργανώσαμε την επίθεση. Το pick-n-roll μας δουλεύει καλά.

Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Τολιόπουλος και Σλούκας έπαιξαν εξαιρετικά στην επίθεση, ο Γκραντ, ο Σαμοντούροβ και οι υπόλοιποι προσέφεραν. Είναι σημαντικό για το σύστημά μας όταν βρούμε ελεύθερο σουτ στο "4" να σκοράρουμε. Οι Χουάντσο και Σαμοντούροβ έπαιξε πολύ καλά σε αυτή τη θέση. Πήραμε μία πολύ καλή νίκη και παίξαμε τέλειο μπάσκετ».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τον Τολιόπουλο: «Δεν έχω κάποιο ξεχωριστό μήνυμα. Οι αληθινοί οπαδοί υποστηρίζουν την ομάδα, θυμούνται τα τελευταία 13 χρόνια πριν έρθω στον σύλλογο και πάντα υποστηρίζουν επειδή ξέρουν πως στο τέλος της σεζόν θα πετύχεις κάποιους στόχους ή θα αποτύχεις. Πριν από εμένα, για 13 χρόνια αυτός ο σύλλογος απέτυχε. Αυτοί οι οπαδοί το ξέρουν, για τους άλλους δεν με νοιάζει.

Ο Τολιόπουλος έπαιξε εξαιρετικά. Έπαιξε πολύ καλά και στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ. Είδα πως είναι έτοιμος. Και ο Σαμοντούροβ έπαιξε καλά με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα χτίσαμε το σύστημά μας γύρω από το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς για εμάς, σε μία εξαιρετική ατμόσφαιρα. Παίξαμε τέλεια στο πρώτο ημίχρονο και χτίσαμε την στρατηγική μας με αυτή την νοοτροπία. Ο Τολιόπουλος έπαιξε εξαιρετικά. Σε κάθε αγώνα μπορεί να αλλάξει ο πρώτος σκόρερ. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα παίξουμε σε πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Θα δούμε ποιοι παίκτες θα έχουν συνεισφορά».

Για τη μη χρησιμοποίηση των Σορτς και Γιούρτσεβεν: «Για τακτικούς λόγους δεν έπαιξαν».

