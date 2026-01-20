Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague, μετά τις νίκες που πέτυχαν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς (20/01)

Newsbomb

Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με νίκες ξεκίνησαν την έβδομη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι».

Με τον Εργκίν Αταμάν να έχει γυρίσει... τσιπάκι και να προσεγγίζει με τελείως διαφορετικό τρόπο την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 93-74 των Βάσκων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος στην πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη ευκαιρία που πήρε από τον προπονητή του τον έβγαλε «ασπροπρόσωπο»! Ο Έλληνας γκαρντ με 21 πόντους (5/9 τρίποντα) «οδήγησε» το «τριφύλλι» στη νίκη, αναγκάζοντας 17.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνέχισε την ανοδική πορεία του. Το επιμέρους 31-10 στη δεύτερη περίοδο, με ένα σερί 20-0, έθεσε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης και οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην έκτη νίκη του στα τελευταία επτά παιχνίδια και τρίτη συνεχόμενη στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 14-8. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Πειραιά έχει ένα ματς λιγότερο, εκείνο με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/01)

  • Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 71-66
  • Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 96-100
  • Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις 77-96
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια 93-74
  • Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι 91-89
  • Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 63-67
  • Βαλένθια – Παρί 98-84
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 106-77

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6
  2. Μονακό 15-8
  3. Βαλένθια 15-8
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
  5. Μπαρτσελόνα 15-8
  6. Φενερμπαχτσέ 14-7
  7. Ολυμπιακός 14-8
  8. Παναθηναϊκός 14-9
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 13-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια 11-11
  12. Αρμάνι Μιλάνο 11-12
  13. Ντουμπάι 10-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
  15. Μπάγερν Μονάχου 8-15
  16. Μπασκόνια 8-15
  17. Παρί 7-15
  18. Παρτιζάν 7-16
  19. Αναντολού Εφές 6-17
  20. Βιλερμπάν 6-17

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

  • 18:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4
  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6
  • 23:00 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 23:30 Playmakers Novasports Prime

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Κυνικός και παίζει τα... ρέστα του για πρόκριση στο Άμστερνταμ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: HΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί και τους δύο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον Μπράλο και την Αταλάντη

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης... προβάτων από την 3η ΕΜΑΚ - Εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στα Μάλγαρα παραμένουν τα τρακτέρ, χωρίς να κλείνουν δρόμους

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις σπιτιών στη βορειανατολική Αττική

23:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Βανς περιμένει το τέταρτο παιδί της - Η πρώτη «δεύτερη κυρία» έγκυος

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλασκ – Άρης 107-113: «Όρθιος» στη δεύτερη παράταση κι ελπίζει σε πρόκριση στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

23:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο εύκολο είναι για την Ευρώπη να κοιτάξει προς την Κίνα

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74 (τελικό)

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο κόσμος θα μάθει σύντομα που μπορώ να φτάσω για να αποκτήσω την Γροιλανδία»

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα για 36 ώρες: Καταιγίδες, σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα έχω «σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ