Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

Με νίκες ξεκίνησαν την έβδομη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι».

Με τον Εργκίν Αταμάν να έχει γυρίσει... τσιπάκι και να προσεγγίζει με τελείως διαφορετικό τρόπο την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 93-74 των Βάσκων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος στην πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη ευκαιρία που πήρε από τον προπονητή του τον έβγαλε «ασπροπρόσωπο»! Ο Έλληνας γκαρντ με 21 πόντους (5/9 τρίποντα) «οδήγησε» το «τριφύλλι» στη νίκη, αναγκάζοντας 17.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνέχισε την ανοδική πορεία του. Το επιμέρους 31-10 στη δεύτερη περίοδο, με ένα σερί 20-0, έθεσε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης και οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην έκτη νίκη του στα τελευταία επτά παιχνίδια και τρίτη συνεχόμενη στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 14-8. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Πειραιά έχει ένα ματς λιγότερο, εκείνο με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/01)

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 71-66

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 96-100

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις 77-96

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια 93-74

Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι 91-89

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 63-67

Βαλένθια – Παρί 98-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 106-77

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6 Μονακό 15-8 Βαλένθια 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 Φενερμπαχτσέ 14-7 Ολυμπιακός 14-8 Παναθηναϊκός 14-9 Ζαλγκίρις Κάουνας 13-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Αρμάνι Μιλάνο 11-12 Ντουμπάι 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπάγερν Μονάχου 8-15 Μπασκόνια 8-15 Παρί 7-15 Παρτιζάν 7-16 Αναντολού Εφές 6-17 Βιλερμπάν 6-17

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6

23:00 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Novasports4

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Novasports5

23:30 Playmakers Novasports Prime

