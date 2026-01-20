Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

Με τον Έλληνα άσο να πραγματοποιεί μαγική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και τις θετικές εμφανίσεις, επικρατώντας της Μπασκόνια με 93-74.

Γιάννης Κουβόπουλος

Με τον Εργκίν Αταμάν να έχει γυρίσει... τσιπάκι και να προσεγγίζει με τελείως διαφορετικό τρόπο την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας των Βάσκων με 93-74.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Έλληνας παίκτης στην πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη ευκαιρία που πήρε από τον προπονητή του τον έβγαλε ασπροπρόσωπο και ήταν αυτός που "οδήγησε" τον Παναθηναϊκό στην νίκη, αναγκάζοντας 17.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Ο Τολιόπουλος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5/9 τρίποντα και 4 ασίστ, ενώ ο Κώστας Σλούκας τον ακολούθησε με 15 πόντους και 5 ασίστ. Στο απόλυτο μηδέν έμειναν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τι Τζέι Σορτς οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε δευτερόλεπτο με τον προπονητή τους να τους στέλενει ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην πεντάδα αλλά οι “πράσινοι” με το “καλησπέρα” παρουσίασαν κάποια από τα γνωστά αμυντικά τους προβλήματα. Ο Γκραντ είχε την μπαγκέτα στο επιθετικό κομμάτι, ο Όσμαν έπαιρνε επιθέσεις, αλλά η Μπασκόνια με “όπλα” της τον Κούρουκς και τα επιθετικά ριμπάουντ έμοιαζε να έχει τα ηνία της αναμέτρησης. Με τη συμπλήρωση τεσσάρων λεπτών ο Ντιακιτέ με τρίποντο έκανε το 7-9, με τον Γκραντ και τον Όσμαν να προσπαθούν να “χτυπήσουν” τους Βάσκους από το χαμηλό ποστ.

Αποθέωση για Τολιόπουλο και αφεντικό ο Παναθηναϊκός

Ο Αταμάν σήκωσε τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από 17.000 φίλους της ομάδας, με τον Καμπαρό να κάνει το 8-11. Οι “πράσινοι” απάντησαν με σερί 6-0, με τον Χολμς να γίνεται σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι των γηπεδούχων και δύο λεπτά πριν από το τέλος, με δύο ακόμα πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, ο Όσμαν έκανε το 17-13. Ο Φαρίντ είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Χολμς και ο Χουάντσο με σουτ τριών πόντων έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, τους 11 πόντους, 24-13, με τους “πράσινους” να παίζουν εξαιρετική άμυνα και τον Φαρίντ να “γράφει” το 26-14 έπειτα από ασίστ του Τολιόπουλου με το τέλος του δεκαλέπτου.

Άλλαζε… πρωταγωνιστές, είχε το προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Σλούκα και Τολιόπουλο να οργανώνουν άψογα το παιχνίδι και τον πρώτο να “εκτελεί” με κάθε τρόπο. Με 8 δικούς του πόντους (2 τρίποντα) ο αρχηγός του “τριφυλλιού” οδήγησε την ομάδα του στο 34-18, λίγο μετά το τρίλεπτο και ανάγκασε τον τεχνικό της Μπασκόνια να καλέσει τάιμ άουτ.

Η ομάδα του “τριφυλλιού” είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της με τον Εργκίν Αταμάν να έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι. Ο Τούρκος τεχνικός είχε ανοίξει το rotation, μοίραζε τον χρόνο και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πήρε την ευκαιρία. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” με 6 συνεχόμενους πόντους έγινε παράγοντας της αναμέτρησης στην δεύτερη περίοδο, με τον Χολμς να συνεχίζει να σκοράρει και το ημίχρονο να “κλείνει” με τον Παναθηναϊκό στο +17, 48-31.

Σόου Τολιόπουλου

Το τρίτο δεκάλεπτο ανήκε αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Έλληνας παίκτης ήταν… διαστημικός και “οδήγησε” τον Παναθηναϊκό στο +23, 64-41, κάνοντας ματσάρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες της Μπασκόνια δεν μπορούσαν να σταματήσουν με τίποτα τον Έλληνα γκαρντ, ο οποίος μετά τους 2 πόντους που είχε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, στο 26΄είχε πετύχει άλλους 14 και μάλιστα σερί (από το 50-31 του Γκραντ σκόραρε μόνο αυτός), με 4 εύστοχα τρίποντα, “σμπαραλιάζοντας” όλα τα αμυντικά συστήματα της Μπασκόνια. Αυτός που ήρθε να σπάσει το σερί του συμπαίκτη του ήταν ο Χουάντσο που με τρίποντο έκανε το 67-43, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό μπροστά με 19 πόντους, 73-54.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα μας και δε γύρναγε με τίποτα, αφού από τη μία ο Παναθηναϊκός δεν ήταν διατεθειμένος να ρίξει ρυθμοί και από την άλλη η Μπασκόνια δεν έδειχνε ικανή να φανεί αν όχι απειλητική, έστω ανταγωνιστική. Οι “πράσινοι” είχαν τον απόλυτο έλεγχο, προσπαθούσαν να τρέξουν στον αιφνιδιασμό και ο Σαμοντούροβ έκανε το 80-61, πέντε λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με το τελικό 93-74 να έρχεται απολύτως φυσιολογικά.

Τα Δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

