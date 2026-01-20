Ολυμπιακός: Διάσειση ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος με Αναντολού Εφές

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε από τον Μπρισέτ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα από το παρκέ και να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Μιλουτίνοφ διαγνώστηκε με διάσειση, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι πιθανό να μην ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ, γιατί από το χτύπημα έχει πάθει διάσειση και ο γιατρός είπε ότι είναι καλύτερο να μην έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Θα το δούμε αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.