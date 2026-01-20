Σλασκ – Άρης 107-113: «Όρθιος» στη δεύτερη παράταση κι ελπίζει σε πρόκριση στο Eurocup

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν πως μπορούν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, φτάνοντας μέχρι το +11 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια έκαναν τα «εύκολα», δύσκολα…

Στο τέλος, πάντως, απέφυγαν την ήττα χάρη σε καθοριστικό καλάθι του Τζόουνς στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και, με καλύτερες αποφάσεις στις δύο παρατάσεις, έφτασαν στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 7-8 και βρίσκονται πλέον στην 7η θέση, μία νίκη μακριά από την προνομιούχο 6η. Πάνω από τον Άρη βρίσκονται η Βενέτσια (8-6), η Μανρέσα (8-6) και η Κλουζ (8-7).

Κορυφαίοι για τον Άρη ήταν οι Ντανίλο Άντζουσιτς και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, που πρωταγωνίστησαν στις παρατάσεις και σημείωσαν από 26 πόντους, με τον δεύτερο να μετρά 8/8 βολές, κυρίως στα κρίσιμα σημεία. Ο Μπράις Τζόουνς πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Αμίν Νουά άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από τη Σλασκ (4-11), που είχε 16/37 τρίποντα, ξεχώρισε ο Νόα Κέρκγουντ με 24 πόντους, 3/4 τρίποντα και 7 ασίστ, ενώ ο Μπλαζέι Τσέρνιεβιτς είχε 17 πόντους με 5/6 τρίποντα.

Στην επόμενη, 16η αγωνιστική, ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μπαχτσεσεχίρ. Στη συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος ακολουθούν τα παιχνίδια με τη Νεπτούνας εντός έδρας (4/2) και την Κλουζ εκτός (11/2), ενώ για το ελληνικό πρωτάθλημα ταξιδεύει το Σάββατο στην Πάτρα για να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα (24/1).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 50-48, 71-72, 89-89 (κ.δ.), 98-98 (1η παρ.), 107-113 (2η παρ.)

ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ (Άιναρς Μπαγκάτσκις): Νούνιεζ 13 (3), Βισνιέφσκι , Κουλικόσκι 6 (2), Ουρμπάνιακ 10, Κίργκουντ 24 (3), Πενάβα 2, Γκρέι 15 (1), Τσέρνιεβιτς 17 (5), Σάνον 11 (1), Κόλμαν-Τζόουνς 9 (1).

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 26 (2), Τζόουνς 17, Νουά 13 (2), Φόρεστερ 7, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 7 (1), Χαρέλ 4, Άντζουσιτς 26 (4), Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 11 (2).

Διαβάστε επίσης