Παναθηναϊκός Α.Ο.: Ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παραχώρηση του Telekom Center Athen

Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός Α.Ο., ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παραχώρηση του Telekom Center Athens, προκειμένου να διεξαχθεί εκεί το ματς της ομάδας μπάσκετ γυναικών με την Ζαγκλέμπιε.

Σε αυτή υπάρχουν και δηλώσεις του προέδρου του Α.Ο., Δημήτρη Βρανόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος μέσω του Προέδρου κ. Δημήτρη Βρανόπουλου ευχαριστεί τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την άψογη συνεργασία στον αποψινό αγώνα στο Telekom Center Athens.

Ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού Α.Ο. κ. Δημήτρης Βρανόπουλος ανέφερε στο www.pao1908.com

“Απόψε είναι μια σπουδαία βραδιά για τον Παναθηναϊκό και το μπάσκετ γενικότερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την άψογη συνεργασία που είχαμε, ώστε να διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση στον ναό του ελληνικού μπάσκετ.

Για μια ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη συγκλονιστική παρουσία του”».