Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Με τέσσερις αναμετρήσεις… έπεσε η αυλαία μιας ακόμη «διαβολοβδομάδας». Η 24η αγωνιστική ολοκληρώθηκε, με τη νίκη της Παρτίζαν να ξεχωρίζει. Σε ένα εκπληκτικό ματς, οι Σέρβοι επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση με 104-101. Η κανονική διάρκεια έληξε 88-88.

Το ματς έγινε το Μόναχο. Οι Ισραηλινοί που «έπεσαν» απ’ την κορυφή, ήταν μπροστά μέχρι και με 27 πόντους (37-64). Με μεγάλη ανατροπή και μοιραία λάθη των φιλοξενούμενων, η Παρτίζαν έφτασε τελικά στη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 84-71 επί της Μπασκόνια. Στην Μπολόνια με μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις νίκες επικρατώντας της Βίρτους 102-93. Τέλος στη Λιόν η Μπαρτσελόνα αν και δυσκολεύτηκε, επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 98-91.

Ο Ολυμπιακός είναι 5ος στην κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής, μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή. Στο -2 ο Παναθηναϊκός AKTOR που βρίσκεται στην 9η θέση, με την δεκάδα να έχει διαφορά μόλις δύο νικών από την πρώτη ως την 10η θέση!

EUROLEAGUE - 24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός AKTOR 75-71

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86

Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98

Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 παρ. (88-88κ.α.)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8 Ολυμπιακός 15-8 Μονακό (Μονακό) 15-9 Βαλένθια (Ισπανία) 15-9 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10 Παναθηναϊκός AKTOR 14-10 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15 Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16 Παρτιζάν (Σερβία) 8-16 Παρί (Γαλλία) 7-16 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18 Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)

28/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης

29/1

Φενερμπαχτσέ – Αναντολού Εφές

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

30/1