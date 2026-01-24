Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική με επικρατήσεις των φαβορί και θρίαμβο των Σέρβων κόντρα στη Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Newsbomb

Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τέσσερις αναμετρήσεις… έπεσε η αυλαία μιας ακόμη «διαβολοβδομάδας». Η 24η αγωνιστική ολοκληρώθηκε, με τη νίκη της Παρτίζαν να ξεχωρίζει. Σε ένα εκπληκτικό ματς, οι Σέρβοι επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση με 104-101. Η κανονική διάρκεια έληξε 88-88.

Το ματς έγινε το Μόναχο. Οι Ισραηλινοί που «έπεσαν» απ’ την κορυφή, ήταν μπροστά μέχρι και με 27 πόντους (37-64). Με μεγάλη ανατροπή και μοιραία λάθη των φιλοξενούμενων, η Παρτίζαν έφτασε τελικά στη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 84-71 επί της Μπασκόνια. Στην Μπολόνια με μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις νίκες επικρατώντας της Βίρτους 102-93. Τέλος στη Λιόν η Μπαρτσελόνα αν και δυσκολεύτηκε, επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 98-91.

Ο Ολυμπιακός είναι 5ος στην κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής, μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή. Στο -2 ο Παναθηναϊκός AKTOR που βρίσκεται στην 9η θέση, με την δεκάδα να έχει διαφορά μόλις δύο νικών από την πρώτη ως την 10η θέση!

EUROLEAGUE - 24η αγωνιστική

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός AKTOR 75-71
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
  • Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 παρ. (88-88κ.α.)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7
  2. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7
  3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
  4. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8
  5. Ολυμπιακός 15-8
  6. Μονακό (Μονακό) 15-9
  7. Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
  8. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
  9. Παναθηναϊκός AKTOR 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13
  12. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
  13. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16
  17. Παρτιζάν (Σερβία) 8-16
  18. Παρί (Γαλλία) 7-16
  19. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)

28/1

  • Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης

29/1

  • Φενερμπαχτσέ – Αναντολού Εφές
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου
  • Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
  • Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν
  • Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

30/1

  • Μονακό – Βίρτους Μπολόνια
  • Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι
  • Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
  • Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Αναγκαία η εκεχειρία στη Συρία για την μεταφορά των κρατουμένων στο Ιράκ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν τον έλεγχο φυλακής στα κυβερνητικά στρατεύματα

00:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

00:10ΚΟΣΜΟΣ

«Υπόθεση Πελικό» στην Βρετανία: Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Η σπάνια φωτογραφία του Ρεθύμνου πριν από μισό αιώνα που έχει προκαλέσει συγκίνηση και νοσταλγία

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Η συγκινητική επιστολή του λήπτη και της οικογένειας

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ο εκπρόσωπος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βιντεοληπτικού υλικού

23:37LIFESTYLE

Άννα Λιβαθυνού: Το unfollow στον Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

23:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιατί δεν πήγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Νταβός

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι για δηλώσεις Τραμπ: «Υπηρέτησα στο Αφγανιστάν - Οι νεκροί δικαιούνται σεβασμό»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στη Μασαχουσέτη: 35χρονη στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής

23:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

23:13WHAT THE FACT

Γιατί καλύπτουμε ενστικτωδώς το στόμα μας όταν χασμουριόμαστε

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η κακοκαιρία άφησε το στίγμα της – Σαρώθηκαν παραλίες και δρόμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

23:37LIFESTYLE

Άννα Λιβαθυνού: Το unfollow στον Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Η σπάνια φωτογραφία του Ρεθύμνου πριν από μισό αιώνα που έχει προκαλέσει συγκίνηση και νοσταλγία

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

00:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για διάταξη συνεπιμέλειας: Διάφανη η διαδικασία - Καμία φωτογραφική ρύθμιση Φλωρίδη υπέρ της Κεφαλογιάννη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ