Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας

Λίγο πριν από το τζάμπολ στο Γιάντ Ελιάου, έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων, οπαδοί των γηπεδούχων προχώρησαν σε αποδοκιμασίες και προσβλητικές εκφράσεις προς τον τεχνικό των «πρασίνων», δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μετά το περιστατικό, η τουρκική ομοσπονδία πήρε θέση, καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά που στρεφόταν κατά του προπονητή που εκπροσωπεί τη χώρα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Εργκίν Αταμάν.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στις διεθνείς διοργανώσεις, με την ομοσπονδία να καλεί την EuroLeague Basketball να διερευνήσει σε βάθος το συμβάν και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αμοιβαίος σεβασμός προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Kamuoyunun Bilgisine - Official Statement pic.twitter.com/FSY78RP1S3 — TBF (@TBF) January 23, 2026

Διαβάστε επίσης