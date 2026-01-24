Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας

Την έντονη καταδίκη της για τα προσβλητικά συνθήματα εις βάρος του Εργκίν Αταμάν εξέφρασε η τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ.

Newsbomb

Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν από το τζάμπολ στο Γιάντ Ελιάου, έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων, οπαδοί των γηπεδούχων προχώρησαν σε αποδοκιμασίες και προσβλητικές εκφράσεις προς τον τεχνικό των «πρασίνων», δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μετά το περιστατικό, η τουρκική ομοσπονδία πήρε θέση, καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά που στρεφόταν κατά του προπονητή που εκπροσωπεί τη χώρα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Εργκίν Αταμάν.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στις διεθνείς διοργανώσεις, με την ομοσπονδία να καλεί την EuroLeague Basketball να διερευνήσει σε βάθος το συμβάν και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αμοιβαίος σεβασμός προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

11:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε ανάποδα για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Γάζι και Ζωνιανά - Δύο συλλήψεις

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν κορίτσι δύο ετών - Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο πατέρας της

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο μύθος της Αγκάρθα: Η υπόγεια πολιτεία των Ναζί, ο Χίμλερ και τα meme που έγιναν viral

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα έξω από Δημοτικό Σχολείο - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θα απαντήσουμε με πλήρη ισχύ» απαντά το Ιράν στις «απειλές» Τραμπ για το αεροπλανοφόρο που είναι καθ' οδόν

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 93 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Βίντεο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς, είναι ακόμη πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο μύθος της Αγκάρθα: Η υπόγεια πολιτεία των Ναζί, ο Χίμλερ και τα meme που έγιναν viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ