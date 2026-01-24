Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αντιμετωπίζει θλάση στη δεξιά γάμπα και μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκτίμησε πως η απουσία του ενδέχεται να φτάσει τον έναν έως ενάμιση μήνα.

Giannis Antetokounmpo gets injured, Ryan Rollins gets block, Giannis heads to the locker room, but decides to go back to the bench as soon as Rollins hits a big 3 to cut the Nuggets lead to two (with replays) pic.twitter.com/wDm5rO2aBs — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 24, 2026

Το Σάββατο (24/01), ο «Greek Freak» πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού. Την ίδια στιγμή, η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA πλησιάζει, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον των Μπακς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Μετά τη μαγνητική πιθανότατα θα μου πουν ότι έχω πρόβλημα στη γάμπα και, βάσει πρωτοκόλλου, θα χρειαστεί να απουσιάσω για 4-6 εβδομάδες. Το λέω αυτό με βάση την εμπειρία μου στο NBA . Στη συνέχεια θα δουλέψω πολύ σκληρά για να επιστρέψω στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου. Ελπίζω η ομάδα να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί έστω να διεκδικήσει την παρουσία της στα πλέι οφ. Θα το δούμε μέρα με τη μέρα, όσο βελτιώνομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο.

His full answer: pic.twitter.com/iwt7olpDQJ — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) January 24, 2026

Διαβάστε επίσης