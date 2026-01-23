Euroleague: Μόλις σοβαρεύτηκε η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» την Μπασκόνια
Οι Τούρκοι έφτασαν στις 16 νίκες μετά το εύκολο 84-71 επί της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη.
Μία ακόμη νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι «κλείνουν» τη διπλή εβδομάδα με ισάριθμες νίκες. Μετά την Βίρτους στην Μπολόνια, επικράτησαν και επί της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη. Με τελικό σκορ 84-71.
Αυτή ήταν η 16η επικράτηση των πρωταθλητών Ευρώπης. Για ένα ημίχρονο τα βρήκαν… σκούρα, όμως στην 3η περίοδο με σκορ 27-12 ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Φτάνοντας στο +19 του 30’.
Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71
