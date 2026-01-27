Παναθηναϊκός AKTOR: Αμφίβολος με Βιλερμπάν ο Ναν - Επέστρεψαν Οσμάν και Μήτογλου
Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ οι Τζέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βιλερμπάν.
Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens ξεκίνησε την Τρίτη (27/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).
Οι Τσέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη (29/1) για τη Λιόν της Γαλλίας και να τεθούν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.
Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Το ίδιο ισχύει και για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που επίσης έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.
