Παναθηναϊκός AKTOR: Αμφίβολος με Βιλερμπάν ο Ναν - Επέστρεψαν Οσμάν και Μήτογλου

Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens ξεκίνησε την Τρίτη (27/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Οι Τσέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη (29/1) για τη Λιόν της Γαλλίας και να τεθούν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Το ίδιο ισχύει και για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που επίσης έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.