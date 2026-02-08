Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» για το «17 στα 17»

Ένα άνετο μεσημέρι Κυριακής είχε την ευκαιρία να περάσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Προμηθέα με 102-87, φτάνοντας για μία ακόμα φορά σε "100άρα".

Αυτή ήταν η 9η φορά τη φετινή αγωνιστική σεζόν που οι "ερυθρόλευκοι" "σπάνε" το φράγμα των 100 πόντων σε αγώνα της Stoiximan GBL.

Οι γηπεδούχοι δεν συνάντησαν την παραμικρή δυσκολία σε κανένα σημείο του αγώνα με την ομάδα του Πειραιά να κάνει ρεκόρ στον τομέα των ασίστ, ολοκληρώνοντας την αναμέτηρηση με 40.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς που τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, ενώ 15 είχαν οι Χολ και Βεζένκοφ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον όμηρο Νετζήπουγλου που σκόραρε 14 και μοίρασε 7 ασίστ στην ομάδα του, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ είχε 14 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων 18 πόντους είχαν οι Κόουλμαν και Χάρις.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (14 ασίστ), Γουόρντ 6 (8 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 24 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 15 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπουρνελές 2, Βεζένκοβ 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 14 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (4/5 δίποντα), Φουρνιέ 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 18 (6/11 τρίποντα, 3 ασίστ), Τάκερ 16 (3/6 τρίποντα), Κόουλμαν 18 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπέλο 6 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 9 (5 κλεψίματα), Σταμούλης 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος