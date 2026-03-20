Με Μπανταλόνα η ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL

Την Μπανταλόνα θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του Basketball Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διεξάγεται στην ισπανική πόλη, η οποία θα φιλοξενήσει και το φετινό Final 4.

H πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες με την Ένωση να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν 31 Μαρτίου ή 1 Απριλίου, 7 ή 8 Απριλίου και 14 ή 15 Απριλίου.

Εάν περάσει η ΑΕΚ στο Final 4, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ρίτας Βίλνιους - Νίμπουργκ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα

Τενερίφη - Γαλατασαράι

Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου

Τα ζευγάρια του Final 4

Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου vs ΑΕΚ - Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους - Νίμπουργκ vs Τενερίφη - Γαλατασαράι