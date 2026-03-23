NBA: Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν στη Βοστώνη μετά από 21 χρόνια! – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)

Οι «Λύκοι» επικράτησαν 102-92 των Σέλτικς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Μπόουνς Χάιλαντ (23π.) και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (19π.).

Η Μινεσότα νίκησε στη Βοστώνη, έπειτα από 21 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μετρούσε 18 διαδοχικές ήττες!

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το 35ο τριπλ νταμπλ του (22π., 14ριμπ., 14ασ.) στην τρέχουσα σεζόν κι οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη (128-112) επί των Μπλέιζερς.

Οι Νικς έφτασαν τις έξι συνεχόμενες νίκες, καθώς επικράτησαν 145-113 των Ουίζαρντς, έχοντας κορυφαίο τον Καρλ – Άντονι Τάουνς (26π., 16ριμπ.)

Τέλος στο αρνητικό σερί τους έβαλαν οι Σανς, οι οποίοι, μετά από 5 διαδοχικές ήττες, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επιβλήθηκαν 120-98 των Ράπτορς.

Όλα τα αποτελέσμα στο NBA

Ντένβερ - Πόρτλαντ 128-112

Σακραμέντο - Μπρούκλιν 126-122

Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον 145-113

Βοστώνη - Μινεσότα 92-102

Φίνιξ - Τορόντο 120-98

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 47-24 Νέα Υόρκη 47-25 Τορόντο 39-31 Φιλαδέλφεια 39-32 Μπρούκλιν 17-54

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 51-19 Κλίβελαντ 44-27 Μιλγουόκι 29-41 Σικάγο 28-42 Ιντιάνα 15-56

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 39-32 Ορλάντο 38-32 Μαϊάμι 38-33 Σάρλοτ 37-34 Ουάσινγκτον 16-55

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 56-15 Ντένβερ 44-28 Μινεσότα 44-28 Πόρτλαντ 35-37 Γιούτα 21-50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 46-25 Φίνιξ 40-32 Λ.Α. Κλίπερς 35-36 Γκόλντεν Στέιτ 33-38 Σακραμέντο 19-53

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 53-18 Χιούστον 43-27 Νέα Ορλεάνη 25-47 Μέμφις 24-46 Ντάλας 23-48

