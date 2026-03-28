Αταμάν: «Νικήσαμε έναν τελικό, επιθετικά κάναμε τέλειο ματς»

«Τέλειο» χαρακτήρισε το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR ο Εργκίν Αταμάν, στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μονακό.

«Επιθετικά κάναμε τέλειο ματς. Είχαμε 27 ασίστ, μοιράσαμε καλά την μπάλα. Μόνο στην αρχή της πρώτης περιόδου παίξαμε καλά αλλά χάσαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ. Όταν άρχισαν να μπαίνουν τα σουτ, πήραμε τον έλεγχο του ματς και τον διατηρήσαμε σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε καλή άμυνα. Μόνο στην τέταρτη περίοδο, όταν ήμασταν μπροστά με 19-20 πόντους, κάναμε κάποια λάθη στην επίθεση, χάσαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ και τους δώσαμε την ευκαιρία στο τρανζίσιον να βρουν σκορ, ειδικά στον Οκόμπο. Ρισκάραμε λίγο με την διαφορά, αλλά πήραμε τελικά και τη νίκη και την διαφορά».

Για το αν είναι παιχνίδι-κλειδί αυτό με την Χάποελ Τελ Αβίβ: «Βασικά, είμαι κουρασμένος γιατί για ακόμη μία φορά κερδίσαμε ένα σημαντικό ματς, έναν τελικό και θα αρχίσω να σκέφτομαι το ματς με την Χάποελ μετά το ντέρμπι (σ.σ με τον Ολυμπιακό)».