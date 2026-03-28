Greek Basketball League: Τα βλέμματα στο ΑΕΚ – Περιστέρι | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (28/03)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής στη GBL.

Το παιχνίδι που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το ΑΕΚ – Περιστέρι, όπου κοντράρονται δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR, επιστρέφοντας στις νίκες απέναντι στον Ηρακλή, φτάνοντας τις 10 επιτυχίες στα τελευταία 11 παιχνίδια της. Παράλληλα, μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στη SUNEL Arena.

Το Περιστέρι, από την άλλη, συνεχίζει την ανοδική του πορεία, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες και συνολικά έξι στα τελευταία επτά παιχνίδια. Με ρεκόρ 11-9, έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε επικρατήσει της «Ένωσης» με 79-66.

Το δικό τους ενδιαφέρον, πάντως, έχουν κι άλλες δύο παιχνίδια της ημέρας (28/03). Ο λόγος για τα Κολοσσός Ρόδου – Άρης και ΠΑΟΚ – Προμηθέας, τα οποία ανοίγουν χρονικά την αυλαία της αγωνιστικής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (28/03) στη GBL

16:00: Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson ΕΡΤSports 1

16:00: ΠΑΟΚ – Προμηθέας ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2

18:15: ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20-0 (40β.) Παναθηναϊκός 17-4 (38β.) ΑΕΚ 15-5 (35β.) ΠΑΟΚ 12-7 (31β.) Περιστέρι 11-9 (31β.) Άρης 11-7 (29β.) Μύκονος 8-13 (29β.) Ηρακλής 8-12 (28β.) Κολοσσός Ρόδου 7-13 (27β.) Προμηθέας Πάτρας 7-13 (27β.) Μαρούσι 4-17 (25β.) Πανιώνιος 5-15 (25β.) Καρδίτσα 5-15 (25β.)

