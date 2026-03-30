Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

Με τη σεζόν να έχει μπει στην τελική της ευθεία και το πρόγραμμα να είναι πιο απαιτητικό από ποτέ, έρχεται ένα ντέρμπι «αιωνίων» να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό και άρα ουσιαστικό ενδιαφέρον, από τη στιγμή που οι «πράσινοι» έχουν ήδη φτάσει τις 4 ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι.

Πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι υπάρχει κίνητρο για τη νίκη, αλλά με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της EuroLeague, το βασικό ζητούμενο για τους δύο προπονητές θα είναι να μην υπάρξουν άλλα απρόοπτα προβλήματα.

Ήδη ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει αρκετά τις τελευταίες μέρες. Τζέριαν Γκραντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος έχουν τεθεί νοκ άουτ με τραυματισμούς, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με την τελική απόφαση να παίρνεται λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει μόνο στον τιμωρημένο Εβάν Φουρνιέ.

Η ώρα και το κανάλι

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η 23η αγωνιστική

Σάββατο (28/03)

Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή (29/03)

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20-0

Παναθηναϊκός 17-4

ΑΕΚ 15-6

ΠΑΟΚ 13-7

Περιστέρι 12-9

Άρης 12-7

Μύκονος 8-13

Ηρακλής 8-13

Κολοσσός 7-14

Προμηθέας 7-14

Καρδίτσα 6-15

Πανιώνιος 5-16

Μαρούσι 5-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο (04/04)

16:00 Περιστέρι - Κολοσσός

16:00 Άρης - ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής

18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα

Κυριακή (05/04)

13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος