Greek Basketball League: Ανατροπή και νίκη για τον ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας

Η ευστοχία από τα 6.75 έδωσαν στον ΠΑΟΚ τη νίκη κόντρα στη μαχητική Καρδίτσα για την 24η αγωνιστική της GBL. Ο «Δικέφαλος» ήταν πίσω στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, όμως… πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και επικράτησε 93-90.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Τόμας Ντίμσα (23 πόντοι, με 6/10 τρίποντα), ενώ ακολούθησε ο Κλίβελαντ Μέλβιν (19 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Με νταμπλ-νταμπλ ολοκλήρωσε το ματς για λογαριασμό της Καρδίτσας ο Ντέμιαν Τζέφερσον (17 πόντοι, 11 ριμπάουντ), ενώ πρώτος σκόρερ της ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον (26 πόντοι, με 7/15 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 19 (3), Κόνιαρης 3, Περσίδης 4 (1), Μουρ 13, Ντίμσα 23 (6), Άλεν 2, Ταϊρί 9 (1), Ομορούγι 4, Ζάρας 6 (2), Φίλλιος 10 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εστράδα 5, Μπ. Τζέφερσον 26 (7), Άπσον 10, Κασελάκης 4, Ντ. Τζέφερσον 17 (3), Χόρχλερ 9 (1), Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 2, Μάντσεν 10.