Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Ατομικό ο Γκρέι πριν πετάξει η «Ένωση» για Καταλονία | Εκτός ο Κουζμίνσκας

Τη Μεγάλη Τρίτη (07/04), η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα, για το Game 2 της προημιτελικής σειράς στο Basketball Champions League.

Ο Γκρέι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο δεξιό ισχίο, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να βρίσκεται στην «κιτρινόμαυρη» αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας (06/04). Αντίθετα, εκτός αποστολής αναμένεται ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δεξιό αχίλλειο τένοντα.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η αποστολή της «Βασίλισσας» αναχωρεί αύριο (Δευτέρα, 06/04) νωρίς το πρωί, για τη Καταλονία, προκειμένου για την αναμέτρηση της Μεγάλης Τρίτης (07/04) με αντίπαλο τη Μπανταλόνα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του BCL. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση στη SUNEL Arena (που συμπεριελάμβανε αποκατάσταση και shooting).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό ισχίο. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (ενοχλήσεις στο δεξιό αχίλλειο τένοντα). Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC».

Διαβάστε επίσης