Το βίντεο του Μητσοτάκη για την επίσκεψη Μακρόν: «Ελλάδα και Γαλλία πιο κοντά από ποτέ»

Η ανάρτηση με τις πιο ξεχωριστές στιγμές από την παρουσία του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας

Μίλτος Τσεκούρας

Ξενάγηγη του Προέδρου Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκθεση της βιβιλιοθήκης καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα

Τη σκυτάλη από τον Εμανουέλ Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο social media ένα βίντεο με τις πιο ξεχωριστές στιγμές από την παρουσία του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας.

Θέλοντας να τονίσει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά πως «Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά».

Το βίντεο ξεκινά με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους να εκφωνεί στα ελληνικά τη φράση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία». Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά από πλάνα που αποτυπώνουν τις κοινές δράσεις των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης. Πιο συγκεκριμένα, ο φακός έχει καταγράψει την περιήγησή τους στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», καθώς και κεντρικά στιγμιότυπα από τις κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου και τις εργασίες του ελληνογαλλικού επιχειρηματικού φόρουμ.

https://www.instagram.com/reel/DXkK12aCNJm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει στο απόσπασμά του ότι οι συμφωνίες τους «δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις». Από την πλευρά του, επισφραγίζοντας την κοινή πολιτική βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στα δύο κράτη, ο Εμανουέλ Μακρόν ακούγεται να αναφωνεί «ζήτω η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας».

