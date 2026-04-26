e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

Ουρά από κόσμο έξω από τράπεζα στην Αθήνα

Συνολικά ποσό που ξεπερνά το 1,17 δισ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο διάστημα 27 έως 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

Στις 27 Απριλίου θα δοθούν περίπου 1,12 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,66 εκατομμύρια συνταξιούχους, για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3,05 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους, ως προκαταβολές συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021.

Στο διάστημα 27–30 Απριλίου προβλέπεται η καταβολή 20 εκατ. ευρώ σε 900 άτομα που αφορούν εφάπαξ παροχές, μετά από σχετικές αποφάσεις.

Στις 30 Απριλίου θα δοθούν 3,5 εκατ. ευρώ σε 2.200 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

13 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.

1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

14 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 13.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.

1,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμό των δύο φορέων για την τακτική οικονομική ενίσχυση δικαιούχων σε όλη τη χώρα.