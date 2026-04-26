e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

Συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.725.124 δικαιούχους

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου
Ουρά από κόσμο έξω από τράπεζα στην Αθήνα
  • Από 27 έως 30 Απριλίου 2026 θα καταβληθεί συνολικό ποσό άνω του 1,17 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους από τον e
  • ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Στις 27 Απριλίου θα δοθούν περίπου 1,12 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,66 εκατομμύρια συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ παροχές, επιστροφές εισφορών και εξωιδρυματικά επιδόματα σε διάφορους δικαιούχους συνολικού ύψους άνω των 26 εκατ. ευρώ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 13 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 1 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 14 εκατ. ευρώ για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και 1,2 εκατ. ευρώ σε φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • Οι πληρωμές αποτελούν μέρος του τακτικού προγραμματισμού των δύο φορέων για την οικονομική ενίσχυση δικαιούχων σε όλη τη χώρα.
Συνολικά ποσό που ξεπερνά το 1,17 δισ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο διάστημα 27 έως 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

  • Στις 27 Απριλίου θα δοθούν περίπου 1,12 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,66 εκατομμύρια συνταξιούχους, για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3,05 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους, ως προκαταβολές συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021.
  • Στο διάστημα 27–30 Απριλίου προβλέπεται η καταβολή 20 εκατ. ευρώ σε 900 άτομα που αφορούν εφάπαξ παροχές, μετά από σχετικές αποφάσεις.
  • Στις 30 Απριλίου θα δοθούν 3,5 εκατ. ευρώ σε 2.200 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.
  • Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

  • 13 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.
  • 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 14 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 13.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.
  • 1,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμό των δύο φορέων για την τακτική οικονομική ενίσχυση δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

03:50ΚΟΣΜΟΣ

