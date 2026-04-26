Πακιστάν: Επιστρέφει στο Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επισκεφθεί ξανά το Πακιστάν, τη χώρα που έχει διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν, μόλις ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Ομάν και πριν ταξιδέψει για τη Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Αραγτσί αναχώρησε νωρίτερα από την πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ χωρίς καμιά ένδειξη σημαντικής προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους για τον πόλεμο στο Ιράν.

