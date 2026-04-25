Χειροπέδες σε σεσημασμένο 19χρονος για ναρκωτικά: Συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα κάνναβης

Την υπόθεση χειρίζεται η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στην Αθήνα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη. Κατόπιν εισαγγελικής έγκρισης, εφαρμόστηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα από θυρίδα εταιρείας μεταφορών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε οργανώσει την αποστολή και δεύτερου δέματος, το οποίο επίσης περιείχε ποσότητες κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

89,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

9,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

δύο μαχαίρια τύπου πεταλούδα και karambit

δύο σιδερογροθιές

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ

ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

