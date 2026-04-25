Ο πρώην αστυνομικός είχε μπει στο στόχαστρο του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Πατρών εδώ και μήνες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών – Χειροπέδες και στον γιο του
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αχαΐα για κατοχή, εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη του 68χρονου έγινε σε σπίτι της οδού Καποδιστρίου, όπου συνελήφθη ο συγκεκριμένος έχοντας σε χώρους του σπιτιού πάνω από δύο κιλά χασίς, ζυγαριές ακριβείας και μετρητά.

Μετά τη σύλληψή του, ακολούθησαν και άλλες έρευνες των αστυνομικών με αποτέλεσμα για την ίδια υπόθεση να συλληφθεί και ο γιος του με τις ίδιες κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο πρώην αστυνομικός είχε μπει στο στόχαστρο του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Πατρών εδώ και μήνες και παρακολουθείτο διαρκώς προκειμένου να αποκαλυφθεί η δράση του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι όπου έγινε η επιχείρηση των αστυνομικών το πρωί του Σαββάτου, ο συλληφθείς το χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» ναρκωτικών ουσιών, ενώ η επιχείρηση της σύλληψής του έγινε ύστερα από τη διαπίστωση των αστυνομικών ότι ο πρώην συνάδελφός τους, είχε προσέλθει στο συγκεκριμένο χώρο για να παραλάβει ναρκωτικά προς διάθεση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

narkotika.jpg

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση:

«Συνελήφθησαν, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν -14,7- γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -95- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -2- κιλά και -320- γραμμάρια κάνναβης
  • -2- ζυγαριές ακριβείας
  • -1- πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα
    που περιείχε -3- φυσίγγια
  • -1- πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,
  • -1- αναδιπλούμενος σουγιάς
  • -1- θήκη όπλου με -3- φυσίγγια
  • -2.230- ευρώ και
  • Κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο τηλεφωνικός θάλαμος που είναι υγειονομική βόμβα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Καθοριστική στρατηγική μας ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ για Ιράν: Όταν θέλουν μπορούν να μου τηλεφωνήσουν - Αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στη διπλωματία η Τεχεράνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: 4 τραυματίες όταν έσπασε καλώδιο σε παιχνίδι – Βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», λέει αναλυτής

22:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών – Χειροπέδες και στον γιο του

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς αποδέκτης κεφαλαίων, γίνεται παραγωγός τεχνογνωσίας»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ