Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Νέος σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύξμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΡθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:49 και είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ

Το επίκεντρό εντοπίζεται στα 23 χιλιόμετρα δυτικά/νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 9χλμ.