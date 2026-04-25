Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:49 το βράδυ του Σαββάτου
Νέος σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου, το βράδυ του Σαββάτου.
Σύξμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΡθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:49 και είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ
Το επίκεντρό εντοπίζεται στα 23 χιλιόμετρα δυτικά/νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 9χλμ.
