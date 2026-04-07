Στη Βαρκελώνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR

Η διπλή εβδομάδα στην Euroleague, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» καθορίζουν την τύχη τους αναφορικά με την τελική τους κατάταξη στη regular season. Τα ματς στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, με πρώτο αυτό στη Βαρκελώνη.

Εκεί μάλιστα βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» ταξίδεψε για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, αρχικά στο καθοριστικό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Για ακόμη μια φορά ο ισχυρός άνδρας του "τριφυλλιού" δείχνει τη στήριξή του στους παίκτες και τον προπονητή. Ειδικά τώρα που κάθε αποτέλεσμα είναι κρίσιμο.