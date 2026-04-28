Θεσσαλονίκη: 5χρονο παιδί πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι διαμερίσματος - Ήταν μόνο του στο σπίτι

Ένα παιδί μόλις 5 ετών, το οποίο βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, πετούσε αντικείμενα στους περαστικούς από μπαλκόνι διαμερίσματος στον 6o όροφο στην Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στους πολίτες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα συνέβησαν σήμερα περίπου στις 11:30 στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, όταν ο ανήλικος άρχισε να πετά νερό με λάστιχο από το μπαλκόνι και μετά συνέχισε με αντικείμενα επί περίπου 45 λεπτά.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι Αρχές, οι οποίες κατάφεραν να μπουν στο μπαλκόνι από την ταράτσα, και να έρθουν σε επαφή με το 5χρονο παιδί.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε: «Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί».

