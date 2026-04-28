Συνάντηση Μητσοτάκη με Εμίρη του Κατάρ: Αξιόπιστος εταίρος για τις χώρες του Κόλπου η Ελλάδα

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι λένε κυβερνητικές πηγές

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμίρη του Κατάρ σε παλαιότερη συνάντησή τους

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιναμαντ Α Θάνι στις 29 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Η επίσκεψη υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου για τις χώρες του Κόλπου.
  • Η Ελλάδα έχει καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και προσφέρει στήριξη και αλληλεγγύη.
  • Στη συνάντηση θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, διπλωματικές προσπάθειες και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση στις επενδύσεις και την ενέργεια.
  • Το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα.
Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμαντ Αλ Θάνι θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για μια επίσκεψη που υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου– σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις χώρες του Κόλπου.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα, συνομιλητής όλων των χωρών της περιοχής, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και πρόσφερε στήριξη και αλληλεγγύη.

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ

Κατά την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση, καθώς και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δις στην Ελλάδα.

