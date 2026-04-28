Εντός Ύλης Ι Δ. Βούλγαρης: Η Γεωγραφία τού σήμερα- Δεδομένα και αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο κ. Βούλγαρης, Αν. Γραμματέας Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας, ο οποίος μας εισάγει στον δυναμικό και πολυδιάστατο κόσμο της σύγχρονης Γεωγραφίας. Μιλάμε για την προσωπική και ακαδημαϊκή του διαδρομή, για το πώς γεννήθηκε το ενδιαφέρον του για τη Γεωγραφία και για το τι σημαίνει σήμερα να σπουδάζει και να εξελίσσεται κανείς σε έναν κλάδο που συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία.

Αναλύουμε το περιεχόμενο των σπουδών, τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Γεωγραφίας και τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν το πεδίο, με έμφαση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και νέων μεθόδων ανάλυσης. Συζητάμε για τον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για το πώς η γεωγραφική γνώση μεταφράζεται σε πρακτικές εφαρμογές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Η συζήτηση επεκτείνεται στις επαγγελματικές προοπτικές, τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας και τις δυνατότητες που ανοίγονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της Γεωγραφίας στην κατανόηση κρίσιμων ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο αστικός σχεδιασμός και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα γενιά: πώς οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν αυτό το πεδίο, ποιες δεξιότητες χρειάζεται να καλλιεργήσουν και ποιος είναι ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού στην ανάδειξη σύγχρονων και δυναμικών επιστημονικών επιλογών.

Ένα επεισόδιο για μια επιστήμη που βοηθά να κατανοούμε τον κόσμο σε βάθος. Για τους νέους που θέλουν να συνδέσουν τη γνώση με την πράξη. Και για όλους όσοι αναζητούν ουσιαστικές απαντήσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

