ΕΦΚΑ: Βίντεο ντοκουμέντο από τον 89χρονο - Ζητά από υπάλληλο να του δείξει πώς να καλέσει ταξί
Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr φαίνεται ο ηλικιωμένος, μια μέρα πριν την επίθεση στον ΕΦΚΑ να ζητά από υπάλληλο ψιλικατζίδικου κοντά στο σπίτι του να του δείξει πως να καλέσει ταξί
Σε βίντεο που έχει καταγραφεί, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται να είναι σε ένα ψιλικατζίδικο κοντά στο σπίτι του, όπου και ζητά να καλέσουν ταξί για την επόμενη ημέρα.
Το βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το Newsbomb.gr είναι από χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου, όταν ο 89χρονος επισκέφθηκε το κατάστημα προκειμένου να κανονίσει τη μετακίνησή του για σήμερα.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται να συνομιλεί με τον υπάλληλο, από τον οποίο φαίνεται να ζητά τη βοήθειά του για την κράτηση του ταξί.
Πληροφορίες του Newsbomb.gr αναφέρουν πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα, με τον ηλικιωμένο να αποχωρεί ήρεμα από το σημείο, έχοντας ήδη κανονίσει τη μεταφορά του για την επόμενη ημέρα.