Οριστικό: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27

Το ΔΣ των μετόχων της EuroLeague στη Βαρκελώνη ολοκληρώθηκε και όπως αποφασίστηκε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σημαντικό στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, η επόμενη αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα διεξαχθεί με 38 αγωνιστικές και 20 ομάδες, όπως έγινε και φέτος.

Έτσι, οι αλλαγές που είχαν συζητηθεί μεταφέρονται για την επόμενη χρονιά, (2027-28).

Αυτό που μένει πλέον να ξεκαθαριστεί το προσεχές διάστημα είναι το ποιες ομάδες θα απαρτίζουν τη ζητούμενη 20άδα.

Η Βιλερμπάν βρίσκεται εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου, το μέλλον της Μονακό είναι αβέβαιο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, ενώ Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε δεν έχουν υπογράψει ακόμα τα νέα συμβόλαιά τους.