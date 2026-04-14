Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

Η καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για αυτοδικία και ενδοοικογενειακή βία λίγες ώρες πριν την Ανάσταση

Στα κρατητήρια βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 60χρονος ιερέας αντί να ψάλλει το «Χριστός Ανέστη».

Τον κατήγγειλε η 52χρονη εν διαστάσει σύζυγος του για αυτοδικία και ενδοοικογενειακή βία, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την Ανάσταση σε χωριό του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι δύο πρώην σύζυγοι, οι οποίοι είναι γονείς δύο παιδιών, διεκδικούν ένα κτήμα που έχει καταστεί «μήλο της έριδος», με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαρκείς εντάσεις και προστριβές. Η 52χρονη καταγγέλλει ότι ο εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος συζεί με άλλη σύντροφο, παραβιάζει το λουκέτο της περίφραξης του κτήματος και «κλέβει τα αυγά από τις κότες και τα κουνέλια». Καταγγέλλει επίσης ότι ο εν διαστάσει σύζυγος ακόμα και τώρα συμπεριφέρεται πολύ άσχημα, με ύβρεις και απειλές προς το πρόσωπο της, αδιαφορώντας αν είναι μπροστά τα παιδιά τους, ενώ στο παρελθόν, όσο ακόμα ζούσαν μαζί, είχε βιαιοπραγήσει σε βάρος της. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάθεση έδωσαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, το ένα εκ των οποίων είναι ανήλικο.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί καταθέτει προανακριτικά ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο ο πατέρας είχε χτυπήσει στο στήθος τη μητέρα τους, ενώ την είχε χαστουκίσει προκειμένου να την εξαναγκάσει, όπως λέει, να του μεταβιβάσει αυτοκίνητο και χωράφια.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας περιγράφει ότι προ καιρού ο πατέρας του δε δίστασε να τον χαστουκίσει με δύναμη επειδή τόλμησε να του πει, όπως υποστηρίζει, ότι δεν ήταν σωστό να τους αφήσει καθώς ήταν ακόμα ανήλικος και όφειλε να τον φροντίσει, ενώ φέρεται να αναφέρεται και σε κάποια άλλα περιστατικά βίας κατά την παιδική του ηλικία.

Η καταγγελία της 52χρονης οδήγησε στην σύλληψη του 60χρονου ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου. Στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, όπως είναι ήδη γνωστό, βρέθηκαν μεταξύ άλλων τρία κυνηγετικά όπλα, με ληγμένες από δεκαετίας άδειες, αεροβόλα, φυσίγγια, κάλυκες, κροτίδες, κρητικά μαχαίρια και κάποια άλλα ευρήματα (πετρώδη κομμάτια παλαιάς περιόδου, όπως πιθανολογείται από τις Αρχές, οστεοφυλάκιο με λείψανα Αγίων, δύο παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων) που θα ελεγχθούν ως προς την αξία τους κατόπιν σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του 60χρονου ιερέα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος προσώπου ανικάνου να αντισταθεί (ανηλίκου), καθώς και διώξεις για τα κυνηγετικά, τις κροτίδες, τα πυρομαχικά.

Ο 60χρονος, ο οποίος πέρασε τη βραδιά της Ανάστασης στα κρατητήρια, αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Όσο για το διεκδικούμενο κτήμα, ισχυρίζεται ότι είναι δικό του και ότι εκείνος εγκατέστησε στο χωράφι τα οικόσιτα ζώα, τα οποία και εξακολουθεί να φροντίζει.

Η υπόθεση έφθασε μέχρι την αίθουσα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, όμως τελικά αναβλήθηκε για τον προσεχή Ιούνιο. Στον 60χρονο ιερέα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την εν διαστάσει σύζυγο της, ενώ του απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ιερέα, κ. Γιάννης Σπανάκης, δήλωσε στο cretalive.gr: «εκφράζω την πεποίθηση του ότι η κατοχή των κυνηγετικών όπλων των οποίων δεν ανανεώθηκε η άδεια καθώς και των άλλων όπλων και αντικειμένων που υπάγονται στο νόμο περί όπλων, θα κριθεί ακαταλόγιστη και μη τιμωρητέα λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης, όπως επίσης μετά την επίλυση των διαφορών που όξυναν τις σχέσεις των δύο πλευρών, θα υπάρξει νέα βάση αξιολόγησης σχετικά με τις κατηγορίες ενδοοικογενειακού χαρακτήρα που θα καταπέσουν, όπως πιστεύουμε, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».

