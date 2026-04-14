Τουρκία: Νέα έρευνα κατά του Μανσούρ Γιαβάς

Νέα δικαστική έρευνα σε βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, βρίσκεται σε εξέλιξη, εν μέσω καταγγελιών για κατάχρηση δημοτικών πόρων κατά την προεκλογική περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έδωσε άδεια για τη διενέργεια έρευνας, έπειτα από ισχυρισμούς ότι έξι οχήματα του Μητροπολιτικού Δήμου Αγκύρας χρησιμοποιήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση στην περιοχή του Καραμπούκ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η χρήση των οχημάτων αυτών προκάλεσε οικονομική ζημία στο δημόσιο.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, είχε ήδη δοθεί άδεια για έρευνα και σε βάρος του επικεφαλής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Αζίζ Μουράτ Σεϊρέκ. Ο Μανσούρ Γιαβάς έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός 15 ημερών.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Μητροπολιτικός Δήμος Αγκύρας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζεται ότι ο σχετικός φάκελος δεν περιέχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ο δήμαρχος έδωσε άμεσες εντολές για τη χρήση των οχημάτων. Αντιθέτως, γίνεται λόγος για προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στη βάση υποθέσεων και όχι τεκμηριωμένων στοιχείων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο Μανσούρ Γιαβάς αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το ζήτημα.

