Ισπανία: Προσπάθησαν να κόψουν τον λαιμό Σέρβου και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας πολίτης της Σερβίας σε αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στη Βαρκελώνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου, περίπου δέκα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, στον παραλιακό δρόμο Paseo del Taulat, στην περιοχή Sant Martí, κοντά στους κήπους Diagonal Mar.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τρεις δράστες αποπειράθηκαν αρχικά να κόψουν τον λαιμό του θύματος και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν πέντε φορές, προτού τραπούν σε φυγή.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο σημείο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης.

Η αστυνομία της Βαρκελώνης έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικές μονάδες με βαρύ οπλισμό, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών. Η περιοχή αποκλείστηκε, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο “El Caso”.