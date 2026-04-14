Η Λατινοπούλου μιμήθηκε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

Snapshot Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντάς την «Ελένη Λουκά της πολιτικής» σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Η Λατινοπούλου υποστήριξε ότι τα ποσοστά της Κωνσταντοπούλου μειώνονται.

Σε απάντηση για τον χαρακτηρισμό, η Λατινοπούλου μίμησε τη συμπεριφορά και τις κινήσεις της Κωνσταντοπούλου όπως εμφανίζονται σε βίντεό της.

Η μίμηση περιλάμβανε φράσεις όπως «έχετε κάποιο πρόβλημα; Με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω», που αναπαριστούν τη στάση της Κωνσταντοπούλου.

Ο παρουσιαστής Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε θετικά την απόδοση της Λατινοπούλου στη μίμηση.

Επίθεση προς το μέρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου σε τηλεοπτική συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

«Τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρούν», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ στη συνέχεια είπε για την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας»: «είναι με μια λέξη - γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω - η Ελένη Λουκά της πολιτικής με όλο τον σεβασμό στην κυρία Λουκά».

Μιμήθηκε την Κωνσταντοπούλου on air

Η επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια αφού κλήθηκε να εξηγήσει τον χαρακτηρισμό της αυτό τόνισε πως προτιμά να το περιγράψει «καθώς ορισμένα πράγματα δεν καλύπτονται από λέξεις» και ξεκίνησε να μιμείται τη συμπεριφορά και τις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα βίντεο που αναρτά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στα social media.

η Αφροδίτη Λατινοπούλου άρχισε να λέει στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ «έχετε κάποιο πρόβλημα, με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας», μιμούμενη την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«Την κάνετε εξαιρετικά» σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου.



