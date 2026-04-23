NBA Playoffs: Οι Θάντερ έκαναν το δεύτερο βήμα, εντός έδρας νίκη μετά από 18 χρόνια οι Πίστονς!

Οι Θάντερ συνέχισαν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στη σειρά απέναντι στους Σανς, επικρατώντας με 120-107 στο Game 2 κι έκαναν το δεύτερο από τα τέσσερα βήματα που απαιτούνται για να πάρουν την πρόκριση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος επέστρεψε στις υψηλές «πτήσεις» μετά την πιο… ήσυχη παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, έχοντας 13/25 σουτ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ο ηγέτης των Θάντερ παρέλαβε και το βραβείο του Clutch Player of the Year, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ικανότητά του να ξεχωρίζει στα κρίσιμα σημεία των αναμετρήσεων.

Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς σημείωσε 19 πόντους πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 19 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Με αυτή τη νίκη, οι Θάντερ έκαναν το δεύτερο συνεχόμενο βήμα με διψήφια διαφορά και πλέον πηγαίνουν στο Φοίνιξ έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της σειράς. Εκεί, οι Σανς θα επιδιώξουν να βγάλουν αντίδραση.

Πρώτη εντός έδρας νίκη στην postseason μετά 2008 για τους Πίστονς!

Με πρωταγωνιστή τον Κέιντ Κάνινγχαμ, οι Πίστονς επικράτησαν 98-83 των Μάτζικ, ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 και σταμάτησαν το ιστορικό αρνητικό σερί εντός έδρας ηττών στα playoffs του NBA.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία κομβική νίκη.

Παράλληλα, το Ντιτρόιτ έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί 11 εντός έδρας ηττών στα playoffs, το οποίο κρατούσε από το 2008. Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Ορλάντο, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (25/04).