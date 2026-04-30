NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας στα playoffs, σημειώνοντας 45 πόντους κι οδήγησε τους Πίστονς στη νίκη με 116-109 απέναντι στους Μάτζικ στο Game 5 της σειράς του πρώτου γύρου της Ανατολής.

Ο ηγέτης του Ντιτρόιτ πέτυχε καθοριστικό step-back σουτ 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, κρατώντας «ζωντανή» την ομάδα του στη σειρά, η οποία πλέον βρίσκεται στο 3-2 υπέρ του Ορλάντο. Οι Μάτζικ θα έχουν νέα ευκαιρία να «κλείσουν» την πρόκριση στην έδρα τους τα ξημερώματα της Παρασκευής (01/05).

Οι Πίστονς δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ και κατάφεραν να αποκτήσουν διαφορά 15 πόντων στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Οι Μάτζικ αντέδρασαν και μείωσαν στους τρεις πόντους 1:09 πριν από το τέλος, χάρη στο έκτο τρίποντο του Πάολο Μπανκέρο. Ο νεαρός σταρ του Ορλάντο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας στα playoffs, όμως είχε 5/12 βολές.

Το Ντιτρόιτ αναζητά μία ιστορική ανατροπή, αντίστοιχη με εκείνη του 2003 απέναντι στους Magic, όταν επέστρεψε από το 3-1 κι έγινε η πρώτη ομάδα του NBA που πέτυχε κάτι τέτοιο στον 21ο αιώνα. Για τους Πίστονς, ο Κάνινγκχαμ είχε 13/23 σουτ εντός παιδιάς, με πέντε εύστοχα τρίποντα και 14/14 βολές, ενώ ο Ταμπάιας Χάρις πρόσθεσε 23 πόντους.

Με κομβικό Σρέντερ οι Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν με 125-120 των Τορόντο Ράπτορς κι έκαναν το 3-2 στη σειρά της ανατολικής περιφέρειας.

Κομβικός για τους «Καβς» ήταν ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος σημείωσε τους 11 από τους 19 πόντους του στην τελευταία περίοδο. Ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 23 πόντους, πετυχαίνοντας δύο κρίσιμα τρίποντα στο φινάλε, ενώ οι Τζέιμς Χάρντεν και Ντόνοβαν Μίτσελ είχαν 23 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Οι Ράπτορς προηγήθηκαν με 74-67 στο ημίχρονο και διατήρησαν προβάδισμα τριών πόντων στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το Κλίβελαντ, ωστόσο, μπήκε δυνατά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, πέτυχε οκτώ συνεχόμενους πόντους κι ανέτρεψε την κατάσταση.

Το Τορόντο αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Μπράντον Ίνγκραμ αποχώρησε με ενοχλήσεις στη φτέρνα, ενώ ο Σκότι Μπαρνς αγωνίστηκε εμφανώς επηρεασμένος μετά από χτύπημα στον τετρακέφαλο.

