Αταμάν: «Δεν έχω δει ποτέ μου τέτοια διαφορά στις βολές - Να κερδίσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση»

Ο Τούρκος τεχνικός των «πράσινων» μίλησε στην media day του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του Game 4 στο «Telekom Center Athens» και στάθηκε στην διαφορά των βολών, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για:

Τη σειρά των τελικών: «Είναι μια σειρά τελικών και ντέρμπι και παίζουμε με την ομάδα που κέρδισε την Euroleague, αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα του μπάσκετ σε αυτή τη σειρά είναι υψηλή, οπότε και οι δύο ομάδες βάζουν πολύ επιθετικότητα στις δύο πλευρές του γηπέδου, βγάζουν παίκτες που ηγούνται στο σκοράρισμα και όλα τα παιχνίδια είναι πολύ κλειστά. Νομίζω ότι στο δεύτερο ματς που κερδίσαμε και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε τέλειο μπάσκετ κι αυτό θέλουμε να κάνουμε κι αύριο».

Τη διαφορά των βολών και την ατάκα του Μάικ Μπράουν για την αντίστοιχη διαφορά στο ΝΒΑ: «Εχω πολύ σεβασμό στον Μάικ Μπράουν και στο ΝΒΑ και έχω κι εγώ εμπειρία κι έχω παίξει 45 τελικούς στην καριέρα μου και δεν έχω δει ποτέ μου μια τέτοια διαφορά στις βολές. Ίσως να είναι να είναι και η μεγαλύτερη στη διαφορά. Αλλά δεν είναι δικαιολογία. Ξέρουμε τι γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Πρέπει να κερδίσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πρέπει να κερδίσουμε αύριο και να πάμε στο 5ο ματς και να κερδίσουμε με κάθε συνθήκη. Συμφωνώ με τον Μάικ Μπράουν. Αλλά τι να πω. Είτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, είτε οι διαιτητές είναι πολύ καλοί και εμείς είμαστε κακοί».