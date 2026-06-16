Σλούκας σε Αταμάν: «Προφεσόρ σε ευχαριστώ για όλα»

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Κώστας Σλούκας αποχαιρέτησε τον Εργκίν Αταμάν λέγοντας το δικό του «ευχαριστώ» για όσα έζησαν παρέα στον Παναθηναϊκό

Newsbomb

Σλούκας σε Αταμάν: «Προφεσόρ σε ευχαριστώ για όλα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει χθες, με έναν πολύ ιδιαίτερο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σήμερα, ο Κώστας Σλούκας με ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του «αντίο» και «ευχαριστώ» στο coach Αταμάν με τον οποίο έζησαν τα πάντα τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ. Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλούκας.

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Την ανάρτησή του ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συνόδευσε με τρεις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Μία από πανηγυρισμούς της ομάδας με τον Σλούκα και τον Αταμάν να ποζάρουν αγκαλιά με τα τρόπαια της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2023-24.

Η δεύτερη και τρίτη φωτογραφία που επέλεξε ο Κώστας Σλούκας για να αποχαιρετήσει τον «Προφεσόρ» Αταμάν, είναι από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια σεζόν.

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