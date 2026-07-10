Παναθηναϊκός: Μυθική πρόταση του ΠΑΟΚ σε Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος
Ο Τζέντι Όσμαν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον παίκτη να οδεύει προς τον ΠΑΟΚ έχοντας μυθική πρόταση στα χέρια του.
«Βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια μυθική πρόταση στον Τζέντι Οσμάν, πείθοντας τον Τούρκο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του!
Ο διεθνής φόργουορντ ήταν αυτός που έφερε την προσφορά στους «πράσινους», ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσουν στον Δικέφαλο, έχοντας ο ίδιος εξασφαλίσει 9 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άναψε πράσινο για τη μετακίνησή του Οσμάν, ο οποίος ξεκαθάρισε την επιθυμία του, κάνοντας λόγο για πρόταση ζωής, όταν επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μάθει αν η απόφαση του Τούρκου είναι οριστική.
Μάλιστα, ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού σε story του ανέφερε:
«Η απόφαση σου με στενοχωρεί αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι ότι καλύτερο. Τσέντι... Τσέντι... Τσέντι...».