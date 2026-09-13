«Η Αθήνα στο στήθος μας»: Η εντυπωσιακή εντός έδρας φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν και μετά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια στη Ρόδο, παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27, η οποία ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Μια εμφάνιση που συνδέει την Αθήνα με τον σύλλογο της πόλης!

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα φανέλα με ένα εντυπωσιακό βίντεο γεμάτο από εικόνες μέσα από τις γειτονιές της πρωτεύουσας.

«Η Αθήνα στο στήθος μας» είναι το κεντρικό μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως στην ολοκαίνουρια εμφάνιση του συλλόγου, εκεί όπου δεσπόζει η Ακρόπολη.

Στο βίντεο φυσικά βρίσκονται τόσο τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, όσο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που επέστρεψε στον πάγκο του «τριφυλλιού»!

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και η adidas παρουσιάζουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου και ενός ακόμη κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του προπονητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό AKTOR, έρχεται να σηματοδοτήσει συμβολικά την έναρξη αυτής της νέας εποχής.

Η νέα εμφάνιση αντλεί έμπνευση από την Αθήνα και την ταυτότητα του ΠαναθηναϊκούAKTOR, καθώς το εμβληματικό πράσινο της ομάδας συναντά, στο μπροστινό μέρος της φανέλας, τη διαχρονική απεικόνιση της Ακρόπολης, εξελίσσοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα που παρουσιάστηκε τη σεζόν 2023/24. Στα δύο πλαϊνά τμήματα της φανέλας, τα χαρακτηριστικά 3-Stripes της adidas εμφανίζονται σε κρεμ απόχρωση, δημιουργώντας μια διακριτή αντίθεση με το πράσινο και ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό της.

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει τον σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, ενσωματώνοντας την τεχνολογία CLIMACOOL, σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση στις πιο απαιτητικές αγωνιστικές στιγμές. Παράλληλα, η φανέλα έχει κατασκευαστεί με ανακυκλωμένα υλικά, ακολουθώντας την προσέγγιση της adidas γύρω από την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Με αφορμή τη νέα εντός έδρας εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός AKTOR και η adidas δημιούργησαν μια καμπάνια που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν. Μέσα από κινηματογραφικές εικόνες, αποτυπώνεται η προσμονή και η ιεροτελεστία των φιλάθλωνπριν από τον αγώνα, με την αφήγηση να κορυφώνεται στη μεγάλη αποκάλυψη της νέας εμφάνισης. Στη συνέχεια, η ιστορία μεταφέρεται στην ομάδα, με τον προπονητή και τους παίκτες να πρωταγωνιστούν. Το μήνυμα «Ώρα για επιστροφή» εκφράζει την προσδοκία για μια επιστροφή στις μεγάλες στιγμές και στη νέα σεζόν. Στην καμπάνια συμμετέχουν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο αρχηγός Κώστας Σλούκας, καθώς και οι Guerschon Yabusele, Sylvain Francisco και Ντίνος Μήτογλου.

Η νέα εμφάνιση αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρόχρονη συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την adidas, η οποία μετρά περισσότερα από 20 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, τα 3-Stripes έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, συνοδεύοντας την ομάδα σε κορυφαίες αγωνιστικές επιτυχίες.

Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27 θα είναι σύντομα διαθέσιμες μέσω του paoshop.gr, στα paoshop spots του γηπέδου και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

Δείτε το βίντεο με τη νέα φανέλα: