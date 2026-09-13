Δολοφονικό αμόκ στη Λουιζιάνα: Μαχαίρωσε 5 ανθρώπους και εξαφανίστηκε - Με βίαιο παρελθόν ο ύποπτος

Snapshot Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε επιθέσεις με μαχαίρι στο Χούμα της Λουιζιάνα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 47χρονος Κέιγκαν Τζούντ Σολέτ ταυτοποιήθηκε ως ύποπτος και αναζητείται από τις αρχές.

Ο Σολέτ έχει ιστορικό βίαιων συλλήψεων για παρόμοιες επιθέσεις, αλλά δεν έχει καταδικαστεί ποτέ.

Τον Ιανουάριο του 2019 κατηγορήθηκε για δολοφονία με μαχαίρι, όμως το δικαστικό σώμα αρνήθηκε να του απαγγείλει κατηγορίες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Σολέτ συνελήφθη μετά από ανώνυμη καταγγελία και βρέθηκε κρυμμένος κοντά στον τόπο των τελευταίων δολοφονιών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι στο Χούμα της Λουιζιάνα το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε την αναζήτηση ενός υπόπτου με ιστορικό βίαιων συλλήψεων.

Το Γραφείο του Σερίφη της Επαρχίας Τερρεμπόν ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν «πολλά νεκρά θύματα» σε σπίτια.

Στον τόπο του συμβάντος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος με τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, το παιδί παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον 47χρονο Κέιγκαν Τζούντ Σολέτ ως ύποπτο για τις δολοφονίες.

Ο Kaegan Jude Solet. 47 ετών αναζητείται ως ύποπτος

Ο ύποπτος έχει ιστορικό βίαιων πράξεων

Ο Σολέτ έχει συλληφθεί αρκετές φορές την τελευταία δεκαετία σε σχέση με υποθέσεις μαχαιρωμάτων, μεταξύ των οποίων και μία που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο. Ωστόσο, δεν έχει καταδικαστεί σε καμία από αυτές τις υποθέσεις. Τον Ιανουάριο του 2019, ο Σολέτ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Κέμπλ Πολ Σκοτ Λόβελ, ενός άστεγου άνδρα που βρέθηκε νεκρός με πολλά τραύματα από μαχαίρι στο Χούμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Σολέτ μετά από ανώνυμη καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε να κρύβεται μέσα σε ένα υπόστεγο πίσω από ένα τροχόσπιτο, περίπου ένα τετράγωνο δυτικά της περιοχής όπου έλαβαν χώρα οι δολοφονίες το βράδυ του Σαββάτου.

Ωστόσο, ένα μεγάλο δικαστικό σώμα αρνήθηκε αργότερα να του απαγγείλει κατηγορίες, επικαλούμενο ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία

.«Βασικά, τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαμε και τα οποία παρουσιάστηκαν στο Μεγάλο Δικαστήριο δεν ήταν αρκετά για να καταλήξουν σε απαγγελία κατηγοριών», δήλωσε ο τότε Πρώτος Βοηθός Εισαγγελέα Τζέισον Ντάγκεϊτ στην εφημερίδα «Houma Courier». Ανέφερε ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνταν περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα.