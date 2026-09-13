Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν τρία UAV
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.
Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.
Συγκεκριμένα, συνολικά τρία UAV, προέβησαν σε 5 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 4
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο