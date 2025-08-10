Τένις: Καλή παρουσία αλλά αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σε καλή κατάσταση. Η πορεία της στο Open του Σινσινάτι, όμως, σταμάτησε γρήγορα. Είχε την ατυχία να αντιμετωπίζει την Τζάσμιν Παολίνι πριν τη φάση των «32» του τουρνουά και ταυτόχρονα στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη στον αγώνα της. Γνωρίζοντας την ήττα στις λεπτομέρειες.

Το τελικό 2-0 για την Ιταλίδα που είναι Νο.9 στον κόσμο, ήρθε με 7-6 και στα δύο σετ. Ειδικά στο πρώτο η Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακή επιστροφή, όταν και από το 1-5 ισοφάρισε σε 5-5. Όμως στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει κάτι απ’ το παιχνίδι, πέρα απ’ την αναγνώριση της πολύ καλής παρουσίας.

Στο πρώτο σετ η Ιταλίδα έκανε break στο δεύτερο game και «έσπασε» ξανά το σερβίς της Σάκκαρη στο 6ο game φτάνοντας στο 5-1. Η Ελληνίδα αντέδρασε εξαιρετικά και «απάντησε» στο διπλό break ισοφαρίζοντας σε 5-5. Όμως η Παολίνι στάθηκε τυχερή και έφτασε στο 1-0 με 7-6.

Στο δεύτερο σετ δεν υπήρξε break για τις τενίστριες που πήγαιναν μία σου και μία μου. Έφτασαν μέχρι το 6-6 κρατώντας το σερβίς τους και εκεί η Σάκκαρη με διπλό λάθος στο τέλος, ηττήθηκε με 7-6 και 2-0 σετ.

Πλέον η Μαρία Σάκκαρη στρέφει το ενδιαφέρον της στο τουρνουά του Μοντερέι, που θα είναι η τελευταία της εμφάνιση πριν το US Open.