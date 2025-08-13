Σάλος στο Ευρωπαϊκό Στίβου Κ20: Ισραηλινός σπρίντερ έκανε την κίνηση αποκεφαλισμού - Δείτε βίντεο
Σάλος έχει προκληθεί με τη χειρονομία του Ισραηλινού, Ίντο Πέρετς, πριν από την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στους αγώνες που διεξάγονται στο Τάμπερι της Φινλανδίας ο Ισραηλινός αθλητής τράβηξε την προσοχή για λάθος λόγους.
Ο Πέρετς, πριν από την εκκίνηση του αγώνα, μιμήθηκε αποκεφαλισμό την ώρα που η κάμερα ήταν πάνω του για την παρουσίαση των σπρίντερ.
Ο δημοσιογράφος Ζαχράν Μαντζάνι, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στο Twitter, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κίνηση αντανακλά «μια κουλτούρα βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».
Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Ίντο Πέρετς:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της
12:26 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ