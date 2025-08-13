Σάλος στο Ευρωπαϊκό Στίβου Κ20: Ισραηλινός σπρίντερ έκανε την κίνηση αποκεφαλισμού - Δείτε βίντεο

Στους αγώνες που διεξάγονται στο Τάμπερι της Φινλανδίας ο Ισραηλινός αθλητής τράβηξε την προσοχή για λάθος λόγους.

Ο Πέρετς, πριν από την εκκίνηση του αγώνα, μιμήθηκε αποκεφαλισμό την ώρα που η κάμερα ήταν πάνω του για την παρουσίαση των σπρίντερ.

Ο δημοσιογράφος Ζαχράν Μαντζάνι, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στο Twitter, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κίνηση αντανακλά «μια κουλτούρα βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Ίντο Πέρετς:

During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

